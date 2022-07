توج فريق النصر بلقب بطولة ليبيا لكرة اليد لفئة الشباب بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الجزيرة بنتيجة 35مقابل 22 هدفا.

المباراة التي أقيمت بقاعة المرحوم حسين الحمروش بمدينة البيضاء شهد إثارة كبيرة بين النصر والجزيرة في الشوط الأول الذي انتهى لصالح شباب الفحامة بفارق 6 أهداف ولكن في الشوط الثاني برهن على إصراره على التتويج باللقب بتوسيعه للفارق إلى 13هدفا.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post النصر يتوج ببطولة ليبيا لكرة اليد لفئة الشباب appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار