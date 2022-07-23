تأجيل حسم لقب الدوري الليبي الممتاز إلى الجولة الأخيرة

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تأجل حسم، لقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم إلى الجولة الأخيرة من دوري التتويج السداسي، وذلك بعدما انتهت قمة الجولة الرابعة، اليوم السبت، بالتعادل بين المتصدرين الأهلي طرابلس والاتحاد.

وتعادل، قطبي العاصمة طرابلس في مباراة “الديربي” على ملعب رادس بتونس، سلبيا، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من مواجهات دوري التتويج السداسي للدوري الليبي الممتاز.

وبهذا رفع كلا الفريقين نقاطهما إلى ثمانية نقاط، محافظين على تصدرهما للترتيب العام للمجموعة.

النصر يخسر بثلاثية

في المقابل فشل النصر في مزاحمة الأهلي طرابلس والاتحاد على صدارة الترتيب العام، بعدما مُني بخسارة ثقيلة أمام الأخضر على ملعب المنستير بتونس، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت.

وسجّل للأخضر في الشوط الأول اللاعب الأنغولي، أري بابل، فيما عزز كل من اللاعب البنيني، جاك بيسان، وحمادي جادالله، فوز فريقهما في الشوط الثاني من المواجهة.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد فريق النصر عند النقطة الرابعة وتراجع إلى الترتيب الخامس لتنتهي آماله رسميًا في المنافسة على اللقب، بينما صعد الأخضر إلى الترتيب الثالث بـ 6 نقاط بفارق نقطتين عن ثنائي المقدمة.

جولة الحسم

وفي المقابلة الأخيرة، نجح الأهلي بنغازي في تحقيق أول فوز له في دوري التتويج السداسي للدوري الليبي الممتاز، بعد فوزه بهدف وحيد سجله اللاعب جمعة بورقيقة في الدقيقة 80 أمام فريق الأولمبي.

وبهذا الفوز صعد الأهلي إلى المركز الخامس في الترتيب العام بـ 4 نقاط بينما هبط الأولمبي إلى المركز السادس والأخير بـ 3 نقاط.

وستقام جولة الحسم الأخيرة يوم الأربعاء 27 يوليو 2022، حيث ستنطلق المباريات في نفس التوقيت عند الساعة السادسة مساءً. وفي هذه الجولة سيتقابل النصر أمام الاتحاد، بينما سيتقابل الأخضر أمام الأهلي بنغازي، وفي المقابلة الأخيرة سيواجه الأولمبي الأهلي طرابلس.