سداسي التتويج .. ديربي العاصمة ينتهي سلبياً .. والأخضر يلحق النصر ثلاثية .. والأولمبي يفقد لقاءه أمام الأهلي

تونس 24 يوليو 2022 (وال) _ جرت – أمس السبت – منافسات الجولة الرابعة من سداسي التتويج الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2021-2022 ، وذلك بإقامة ثلاثة مباريات وزعت على ثلاثة ملاعب تونسية.

هذا وانتهت قمة هذه الجولة والتي جمعت قطبي العاصمة الاتحاد حامل اللقب و الأهلي وصيف النسخة الماضية بالتعادل السلبي، وذلك لحساب رابع جولات مرحلة التتويج من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية حمادي العقربي بـ رادس التونسية.

أفضلية الاتحاد

المقابلة التي توسطتها صافرة الحكم البوروندي ( باسفيك ) لم ترتق إلى مستوى طموحات الفريقان، حيث سادها الحر الشديد من جانب كلا الفريقان، لاسيما أن الأفضلية فيها طيلة الـــ90 دقيقة كانت للاتحاد مستحوذاً على منطقة الوسط، ومنوعاً فيها عدة العاب، لكنها لم تكلل إلى أهداف.

ومع مرور الوقت لم يتمكن الفريقان من زيارة شباك الأخر، ليفشل بدورهما في تسجيل الأهداف، ويتقاسم كلاهما نقاط المباراة، حيث أصبح كل منهما برصيد ( 8 ) نقاط جمعهما من فوزان وتعادلان.

فعلى أرضية ملعب مصطفي بن جنات في مدينة المنستير، الحق فريق الأخضر الخسارة الثانية توالياً في سداسي التتويج بفريق النصر، عقب تفوقه عليه بثلاثية نظيفة، وذلك لحساب رابع جولات مرحلة التتويج من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جرت – أمس السبت – وتوسطتها صافرة الحكم السعودي ( ماجد الشمراني ).

ثلاثية الأخضر

هذا وتناوب على تسجل ثلاثية الأخضر في مرمى ( أًصيل المقصبي ) كل من الأنغولي ( آري بابل ) في الدقيقة الـ 30 ، وعزز البنيني ( جاك بيسان ) النتيجة بهدف ثان، وذلك في الدقيقة الـ 48 من عمر الشوط الثاني، فيما أضاف المهاجم البديل ( محمد جاد الله ) في الدقيقة الـ90+2 الهدف الثالث، وذلك بتصويبة من خارج مناطق الجزاء إستقرت على يمن (أصيل المقصبي ).

وبهذا الفوز قفز فريق الأخضر إلى المرتبة الثالثة على سلم لائحة ترتيب سداسي التتويج برصيد ( 6 ) نقاط، جمعها من فوزان، و خسارتان، فيما تجمد رصيد النصر عند النقاط الـ 4 جمعها من فوز وتعادل وفقد نتيجة اللقاء في مناسبتان.

وشهدت أرضية ملعب الطيب المهيري في مدينة الصفاقسي التونسية تفوقاً لفريق الأهلي بنغازي على حساب الاولمبي بهدف دون رد، وذلك في إطار رابع جولات مرحلة التتويج من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

هدف بورقيقة

وبعد تمريرة بينية داخل مناطق الأولمبي ، وصلت الكرة إلى المدافع الإيسر ( جمعة بورقيقة ) داخل ست ياردات الحارس ( أسامة المندلسي )، بيدأ أن الأخير لم يفح في إبعاد الكرة عن مرماه، لتلوج كرة ( بورقيقة ) داخل شباكه، معلنه عن ولادة هدف اللقاء الوحيد،وذلك مع مطلع الدقيقة الـ 79 .

وبهذا الفوز أضاف فريق الأهلي ثلاثة نقاط إلى رصيده، ليصبح بذلك ( 4 ) نقاط، محتلاً بها الترتيب الخامسة ضمن فرق سداسي التتويج، فيما تجمد رصيد الأولمبي عند النقطة الـ 3 متذيل بها سداسي مرحلة التتويج. (وال _ تونس)

تقرير: سيف امبيه

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