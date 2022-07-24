رئيس مجلس النواب يلتقي أعضاء مجلس إدارة نادي النصر الرياضي

القبة 24 يوليو 2022 (وال)- التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمقر إقامته في مدينة القبة، أعضاء مجلس إدارة نادي النصر الذين أكدوا دعمهم لمجلس النواب بصفته الممثل الشرعي للشعب الليبي.

وتناول اللقاء دور الأندية الرياضية في توعية الشباب والحفاظ عليهم من كافة أوجه الاستغلال من الأيديولوجيات التي تعمل على تدمير الوطن كالتطرف والإرهاب، بالإضافة إلى مساهمة الأندية في مشروع المصالحة الوطنية عبر مشاريعها الثقافية، ودعم أواصر الترابط بين أبناء الوطن.

كما تناول اللقاء عدد من الملفات الخاصة بنادي النصر والمشاكل والصعوبات التي يواجهها.

وقدم أعضاء مجلس إدارة نادي النصر، غلالة النادي ودرعًا تكريميًا لرئيس مجلس النواب، تقديرًا لجهوده الوطنية ودعمه للأندية الرياضية الوطنية. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال