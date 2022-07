8 من أغسطس موعد إجراء منافسات نهائيات كرة القدم داخل الصالات

حددت لجنة كرة القدم داخل الصالات الثامن من أغسطس القادم موعدا لإجراء مرحلة سداسي التتويج بالدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات.

المنافسات الذي حددت لجنة كرة القدم داخل الصالات قاعة الأولمبي بمدينة الزاوية لاحتضان النهائيات الذي سيتنافس فيها فريق الأخضر و النصر وفريق الخور المتأهلين من المنطقة الشرقية بالإضافة للفرق المتأهلة من المنطقة الغربية وهي الاتحاد والسويحلي والأولمبي.

