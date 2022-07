كلف الاتحاد الليبي لكرة اليد محمد القن رئيسا للجنة كرة اليد الشاطئية استعدادًا للاستحقاقات القادمة.

لجنة كرة اليد الشاطئية ضمت عضوية عبد القادر الطبال وتوفيق الهادي و دهان وليد وعبد الرحيم القزيري بالإضافة للطاهر غومة مقرر اللجنة التي ستهتم بتنظيم المسابقات المحلية تأهبا لاختيار قائمة المنتخب الوطني استعدادا للاستحقاقات القادمة.

