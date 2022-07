حل منتخبنا الوطني لكرة الطاولة تحت سن 19 عاما في المركز الخامس وتحت سن 15 عاما في المركز السادس في ختام منافسات البطولة الأفريقية التي أقميت بتونس.

منتخبنا الوطني لكرة الطاولة تحت سن 19 عاما حل خامسا أفريقيا بعد فوزه في المباراة الترتيبة على المنتخب الجنوب أفريقي 3-0 فيما فقد منتخبنا الوطني تحت 15 عاما فرصة حلوله خامسا بعد خسارته أمام المنتخب الجنوب أفريقي 3-2.

