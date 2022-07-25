بنغازي .. انطلاق مباريات دوري اللثامة لكرة القدم الشاطئية 2022م

بنغازي 25 يوليو 2022 (وال) _ أجريت مساء أمس الأحد، قرعة دوري اللثامة لكرة القدم الشاطئية 2022م، والتي ستنطلق منافستها اليوم الإثنين، على ملاعب اللثامة الشاطئية بمشاركة 8 فرق.

هذا و وزعت الفرق على مجموعتين، الأولى ضمت كلا من (نجوم اللثامة ونجوم الأهلي ونجوم جليانة ونجوم الهلال)، بينما ضمت المجموعة الثانية كلا من (نجوم الصابري ونجوم التحدي ونجوم بنغازي ونجوم النصر).

وسيقام اليوم لقاء وحيد يجمع (نجوم اللثامة مع نجوم الهلال)، على تمام الساعة الخامسة مساءً، تحت إشراف بلدية بنغازي وشركة ماي كوين. (وال _ بنغازي) م ب

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