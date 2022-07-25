الأهلي طرابلس يحذّر من وجود تواطؤ في مباريات الجولة الأخيرة من سداسي التتويج

أخبار ليبيا 24

كشف النادي الأهلي طرابلس، متصدر سداسي التتويج للدوري الليبي الممتاز، عن أخبار تفيد بوجود اتفاق بين أندية للتواطؤ ضد أندية أخرى في مباريات الجولة الأخيرة من البطولة.

ووجه النادي، خطابا إلى مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، يحذّر مما يدور من أخبار عن اتفاق بين أندية للتواطؤ ضد أندية أخرى فـي مباريات الجولة الأخيرة، داعيًا إلى قطع الطريق أمام العبث بالتنافس الشريف.

وقال النادي، في خطابه، “كلنا ثقة فـي فطنتكم لقطع الطريق أمام من يريد العبث بالروح الرياضية والتنافس الرياضي الشريف” .

وأضاف النادي، أن “اللجنة التسييرية تؤكد حرصها الـكامل علـى سير المباريات فـي كـنـف الـروح الرياضية والتزامها بمواثيق الشـرف الرياضي” . لافتًا إلى أن “النادي الأهلي لا يمثلـه إلا رئيس اللجنة التسييرية وأعضائهـا والـرئيـس الفخري للنادي بصفاتهـم الاعتبارية وتبرئ ذمتهـا مـن أي طـرف آخر يتقول عليها أو يتكلم باسمها”.

جولة الحسم

وحثّ الأهلي طرابلس، بقية الأندية “للالتزام بهذه المواثيق والتحلـي بالأخلاق الرياضية واللعب النظيـف التي تنص عليهـا لوائح الاتحاد الدولي لـكرة الـقـدم والذي يكفل للجميع حق اللجوء إليه في حالة وجود أي شبهات بالخصوص” .

وتصدر الأهلي طرابلس، بفارق الأهداف عن الاتحاد، الترتيب العام لسداسي التتويج بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بـ 8 نقاط.

ومع ختام الجولة الثالثة من السداسي، تأجل حسم اللقب إلى الجولة الرابعة والأخيرة، والتي ستقام مساء يوم الأربعاء القادم. وسيواجه الأهلي طرابلس فريق الأولمبي في الجولة الأخيرة، حيث يطمح الأخير إلى الفوز بالمباراة ليتوج بالبطولة.

ويزاحم الأهلي طرابلس للتويج باللقب فريق الاتحاد الوصيف، الذي سيواجه فريق النصر، فيما تبقى حظوظ الأخضر صاحب الـ 6 نقاط، قائمة كذلك للتتويج، في حال فوزه أمام الأهلي بنغازي، وخسارة كلا المتصدرين.