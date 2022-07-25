المنتخب الليبي للشباب يستهل مشواره العربي بفوز مستحق على لبنان

الرياض 25 يوليو 2022 (وال) _ استهل المنتخب الوطني الليبي لشباب تحت 20 عاما، أولى مبارياته في المجموعة الثالثة، بفوز مستحق على منتخب لبنان بهدفين نظيفين.

هذا وسجل أهداف المنتخب الوطني في المباراة التي أقيمت على ملعب (ضمك) بالأراضي السعودية كلا من (محمد عادل) في الدقيقة 69 من زمن الشوط الثاني، و (عبد الميسر بوشيبه) في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

يشار إلى أن هذه المباراة الثانية التي يخسرها المنتخب اللبناني، بعد فقدان مباراته الأولى ضد المنتخب الجزائري في افتتاح البطولة بنتجة هدفين مقابل هدف وحيد.

الجدير بالذكر أن البطولة انطلقت يوم الأربعاء الماضي بمشاركة 18منتخب عربي. (وال _ الرياض) م ب

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