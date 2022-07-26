بفوز على نجوم الهلال .. نجوم اللثامة يفتتح دوري اللثامة للكرة الشاطئية 

بنغازي 26 يوليو 2022 (وال) _ استهل فريق نجوم اللثامة مشواره الكروي في أولى مباريات بطولة دوري اللثامة لكرة القدم الشاطئية، بفوز عريض على فريق نجوم الهلال بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وقد تناوب على تسجيل أهداف فريق نجوم اللثامة الاعب (وليد الأوجلي بتسجيله 3 أهداف، والاعب (سالم الشريف) بتسجيله هدفين، و (أشرف الشريف وعادل الشريف) لكل منهما هدف، بينما سجل الهدف الوحيد لفريق نجوم الهلال الاعب (محمد جدوله).

و أدار هذا اللقاء، طاقم تحكيم تكون من الثلاثي (رافع الحوتي) حكم أول و(سالم المراكبي) حكماً ثانياً، و(عصام الترهوني) حكماً ثالثاً.

هدا وستقام اليوم مبارتان، الأولى بين نجوم الأهلي و نجوم جليانة، و الثانية نجوم التحدي في مواجهة نجوم الصابري.

يذكر أن البطولة انطلقت مساء أمس الإثنين على ملاعب اللثامة للألعاب الشاطئية، برعاية المجلس البلدي بنغازي وشركة ماي كوين. (وال _ بنغازي) م ب

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