للمشاركة في احتفال التتويج .. لجنة المسابقات تسمح بدخول جمهور الفريق الفائز إلى المدرجات

تونس 26 يوليو 2022 (وال) _ أعلنت لجنة تنظيم المسابقات في تعميم لها عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك”، عن الضوابط والاجراءات التي ستتبع أثناء اختتام منافسات الدور السداسي للدوري الليبي لكرة القدم، و مراسم التتويج باللقب.

هذا وجاء في التعميم الصادر بإقامة جميع المباريات في موعد محدد على تمام الساعة الخامسة مساء بدون حضور جمهور، بينما جاءت الفقرة الثانية في التعميم بعد انتهاء المباراة ودخول الفريقين إلى غرفة الملابس ستفتح الأبواب أمام الجماهير، لدخول الملعب للفريق المتحصل على البطولة.

ونصت الفقرة الثالثة على أن تبدأ مراسم التتويج بعد نصف ساعة من انتهاء زمن المباراة. (وال _ تونس) م ب

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