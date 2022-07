رئيس الحكومة يتفقد أعمال الصيانة في ملعب طرابلس الدولي

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبه” بزيارة تفقدية لملعب طرابلس الدولي للوقوف على آخر الترتيبات في الصيانة الخاصة بالملعب والتي بدأت منذ أشهر، الصيانة الخاصة بالملعب بدأت منذ فترة طويلة ومازال الملعب خارج الخدمة وذلك لأسباب تتعلق بالصيانة الخرسانية في مدرجات الملعب وكذلك أعمدة الإنارة وغرف تغيير الملابس وأرضية الملعب، وأشار الدبيبه خلال الزيارة التفقدية إلى ضرورة التعاقد مع شركات كبيرة متخصصة في أعمال تجهيز الملاعب ليكون الملعب في الصورة المطلوبة.

