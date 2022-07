منتخـب الشـباب يواجه الجزائر وعينه على ربع النهائي

يواجه المنتخبُ الوطنيُّ لكرة القدم للشبابِ يوم الإربعاء المنتخب الجزائري في ثاني وآخرِ مبارياتِهِ بدورِ المجموعاتِ من البطولةِ العربية بالسعودية، المنتخبُ الوطني وبعدَ فوزه على لبنان في المباراةِ الأولى سيدخلُ مباراتَهُ الثانيةَ آمِلًا في خطفِ الانتصارِ وضمانِ التأهّلِ مباشرةً إلى ربعِ النهائي من صدارةِ المجموعةِ وتجنُّبِ حساباتِ أفضلِ صاحبَيْ المركزِ الثاني من المجموعاتِ الستّ، ولن تكونَ مهمّةُ منتخبِنا سهلةً أمام نظيرهِ الجزائري الذي نجحَ أيضًا في تحقيقِ الفوزِ على لبنان في مباراتهِ الأولى.

