منتخب الناشئين يخـسر وديا أمام الأهلي المصراتي

خاض منتخبنا الوطني لكرة القدم للناشئين مباراة ودية مع فريق الأهلي المصراتي بملعب المرحوم علي الفيتوري وخسرها بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وتأتي هذه المباراة ضمن تحضيرات فرسان المتوسط للإستحقاقات القادمة وعلى رأسها بطولة شمال إفريقيا للناشئين بالجزائر، الاتحاد الليبي لكرة القدم كشف في وقت سابق عن قائمة فرسان المتوسط للناشئين والمشاركة في بطولة شمال أفريقيا التي ضمت ثلاثين لاعبا، يشار إلى أن منتخبنا الوطني دخل في معسكر تدريبي منذُ الخامس عشر من يوليو الجاري ويستمر حتى السابع والعشرين من الشهر نفسه.

