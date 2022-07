تنطلق يوم الأربعاء السابع والعشرين من الشهر الجاري نهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد لفئة الأشبال بقاعة السابع عشر من فبراير للألعاب الرياضية، النهائيات ستشهد مشاركة ستة فرق وهي فرق المشعل والجزيرة والنصر والأهلي بنغازي والأخضر والمروج، وكان الاتحاد الليبي لكرة اليد قد شكل لجنة للإشراف على النهائيات برئاسة الحبيب بلقاسم وعضوية عزيز المقطوف ومحمد الجهاني وعماد رقص.

The post الإربعاء انطلاق نهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد للأشبال appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار