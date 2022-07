مـنتخب الجودو لفئة الكبـار يعسـكر في تونـس

تتجه بعثة منتخبنا الوطني للجودو لفئة الكبار إلى تونس من أجل الدخول في معسكر خارجي بعد فترة من الغياب لأسباب مختلفة.

المعسكر سيستمر لفترة خمسة عشر يوما تحت إشراف وتنظيم الاتحاد التونسي للجودو حيث ستشارك في هذا المعسكر منتخبات تونس والعراق والجزائر وإيران، و يأتي هذا المعسكر ضمن البرنامج المعد من قبل الاتحاد التونسي لإستضافة بطولة العرب للجودو خلال النصف الثاني من شهر أغسطس والذي يطمح من خلاله أن تكون كل المنتخبات في مستوى متميز وقوي.

