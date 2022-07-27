اليوم.. سداسي التتويج يصل جولة الحسم لتحديد بطل الدوري الممتاز

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تتجه أنظار الجماهير الليبية، اليوم الأربعاء، إلى الجولة الخامسة والأخيرة، من منافسات الدور السداسي للتتويج بلقب الدوري الليبي المقام في تونس.

حيث يلتقي في الجولة الختامية الأهلي طرابلس مع الأولمبي على ملعب سوسة، والنصر والاتحاد على ملعب صفاقس، والأخضر والأهلي بنغازي على ملعب المنستير.

ويعتلي جدول ترتيب سداسي التتويج الأهلي طرابلس برصيد 8 نقاط، يليه الاتحاد بذات الرصيد من النقاط، فيما يحل الأخضر ثالثا برصيد 6 نقاط، والنصر رابعا برصيد 4 نقاط والأهلي بنغازي بذات الرصيد يأتي خامسا في المرتبة السادسة الأولمبي برصيد 3 نقاط.

وقالت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، إن جميع مباريات الجولة الأخيرة من سداسي التتويج، ستقام في تمام الساعة الخامسة مساءً، ودون حضور الجماهير.

وأشارت اللجنة في خطابها إلى رؤساء أندية السداسي، إلى أنه بعد انتهاء المباراة ودخول اللاعبين غرف الملابس يسمح للجمهور بدخول مدرجات ملعب المباراة التي يحصل أي فريق منها على الترتيب الأول بالسداسي.

وأوضحت اللجنة أن مراسم تتويج بطل الدوري ستكون بعد نصف ساعة من انتهاء المباراة.

وتبقى حظوظ التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم قائمة لفرق الأهلي طرابلس والاتحاد بالإضافة إلى الأخضر.