الإعلان عن حكام الجولة الأخيرة من منافسات الدور السداسي لكرة القدم

تونس 27 يوليو 2022 (وال) _ أعلنت لجنة التحكيم العامة عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك” عن أطقم التحكيم للجولة الخامسة والأخيرة للدور السداسي للتتويج بالدوري الليبي لكرة القدم الموسم 2022/2021.

هذا و أسندت المهمة للقاء الأهلي طرابلس والأولمبي للحكم الأثيوبي بملاك تيساما وبمساعدة محمد إبراهيم ولبان عبدالرازق، وحكام الفار كلا من معتز الشلماني و باسم سيف النصر، بينما لقاء النصر والاتحاد فكلف لإدارتها الحكم البورندي باسفيك ومساعديه أمري وباسكال، وحكام الفار أحمد الشلماني ووحيد الجحاوي.

ولقاء الختامي بين الأخضر والأهلي بنغازي بصافرة السعودي ماجد الشمراني ومساعديه فهد العمراني وبدر الشمراني، وحكام الفار عبد الواحد حرويدة وإبراهيم ابو كوز. (وال _ تونس) م ب

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