طاقم تحكيم صربي لقيادة اللقاء الفاصل بين الاتحاد والأهلي طرابلس

تونس 30 يوليو 2022 (وال) _ أعلنت لجنة التحكيم العامة عن تكليف طاقم تحكيم صربي لقيادة اللقاء الفاصل بين الأهلي طرابلس والاتحاد، لمعرفة من هو صاحب اللقب للدور السداسي والبطل للدوري الليبي الممتاز للموسم 2022/2021.

وجاء كحكم وسط (نوفاك سيموفيتش) ومساعده الأول (نيكولا ديقو فيتش) والثاني (نيمانجا بترجو فيتش)، وحكام الفار (ستانكو اوستراكانين .. وميلوس سيمو فيتش).

نبذة عن الحكام

حكم الوسط (نوفاك سيموفينش) في رصيده ثلاث مباريات في تصفيات أوروبا، وأربع مباريات في تصفيات الدوري الاوروبي ولقاء بلجيكا وإيطاليا، و 131 مباراة في الدوري الصربي و ثلاث مباريات مهمة في الدوري المصري.

بينما المساعد الأول (نيوكلا ديو فيتش) فله من الرصيد ثلاث مباريات في أبطال أوروبا وأربع مباريات في تصفيات الدوري الأوربي، والمساعد الثاني (نيمانجا بترجو فيتش) يملك من الرصيد عشر مباريات في تصفيات أبطال أوروبا، و عشر مباريات في تصفيات الدوري الأوربي.

و حكام الفار (ستانكو) لديه ثلاث مباريات و(ميلوس) أربع مباريات في الدوري الأوربي، و ثلاث مباريات في تصفيات أبطال أوروبا. (وال _ تونس) م ب

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال