وال| السعداوي يحرز برونزية البطولة العربية للكاراتية

القاهرة 30 يوليو 2022 (وال) _ أفاد رئيس الاتحاد العام الليبي للكاراتية (جمال الرعيض) _ لوكالة الأنباء الليبية _ بأن بطل أفريقيا في لعبة الكارتية (وائل السعداوي) قد تحصل على الميدالية البرونزية في البطولة العربية للكاراتية، المقامة حالياً في الجمهورية المصرية، داخل صالة رقم 2، بستاد القاهرة الدولي في نسختها الثالثة عشر.

وأشار الرعيض إلى أن السعداوي قد تحصل على البرونزية بعد تفوقه في مباراتين ضد بطل مصر اللاعب علي أسامة، وبطل الكويت اللاعب محمد أحمد في وزن فوق 84 ك، منوهاً إلى أن البطولة مقامة على نظام الدوري.

يذكر أن اللاعب عماد الضبيع سيشارك اليوم السبت في وزن تحت 84 ك. (وال _ القاهرة) م ب

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