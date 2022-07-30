تعميم لجنة تنظيم المسابقات بشأن المباراة الفاصلة لتحديد بطل الدوري الليبي

تونس 30 يوليو 2022 (وال) _ أصدرت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، تعميم بخصوص المباراة الفاصلة لتحديد بطل الدوري، وذلك بعد الاجتماع الذي عقد بين رئيس مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، ورئيسا مجلس الإدارة لأندية الاتحاد والأهلي طرابلس، لوضع الترتيبات والإجراءات التنظيمية للمباراة الفاصلة، و التي ستقام اليوم بملعب رادس.

هذا ونص التعميم على إلغاء جميع البطاقات التي صدرت لفرق السداسي من لجنة المسابقات، وسيتم إصدار بطاقات جديدة خاصة للمباراة.

كما شددت التعميم على أن يكون الدخول للملعب مقتصراً على رئيس النادي والطاقم الفني والإداري، المتمثلين في (مدير الكرة والمدرب ومساعده ومدرب الحراس وإداري الفريق والطبيب ومشرف المعدات والمعد البدني والمعالج الطبيعي)، مصحوبين ببطاقاتهم الصادرة من لجنة المسابقات، إلى جانب اللاعبين يجب أن يصطحبوا معهم أيضاً بطاقاتهم الصادرة من لجنة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم. (وال _ تونس) م ب

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