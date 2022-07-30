الاتحاد بطلا للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم

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توّج الاتحاد بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للمرة (18) في تاريخ البطولة بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي طرابلس بنتيجة هدفين لواحد في المباراة الفاصلة التي أقيمت مساء اليوم السبت على معلب “رادس” بتونس.

وأنهى الاتحاد الشوط الأول من المواجهة بهدفين حيث سجّل الهدف الأول المهاجم معاذ عيسى مبكرًا في الدقيقة الثالثة ليواصل بعدها ربيع شادي تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وبعد مرور 68 دقيقة نجح الأهلي طرابلس في تقليص النتيجة بهدف للمحترف الأردني محمد شرارة، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد وتتويجه بالنسخة “47” من البطولة.

وكانت الجولة الأخيرة من سداسي التتويج قد أسفرت عن تأجيل حسم اللقب بمباراة فاصلة بين الأهلي طرابلس والاتحاد. وجاءت المباراة الفاصلة بعد تساويهما بعدد النقاط والأهداف.