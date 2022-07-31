في ليلة تتويج الاتحاد.. اتحاد كرة القدم يزيح الستار عن موعد انطلاق الدوري

أخبار ليبيا 24

أزاح مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، الستار من جديد، عن موعد انطلاق بطولة الدوري الممتاز 2022-2023.

وحدد اتحاد الكرة وفق قراره رقم (62) لسنة 2022 منتصف سبتمبر المقبل موعدا لأولى جولات مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وجاء إعلان موعد مسابقة الدوري عقب تتويج فريق الاتحاد بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للمرة (18) في تاريخ البطولة بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي طرابلس بنتيجة هدفين لواحد في المباراة الفاصلة التي أقيمت مساء السبت على معلب “رادس” بتونس.

وفي السياق قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، التهنئة لفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بمناسبة تتويجه بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد (2021-2022).

وقال عبدالحميد الدبيبة: “أهنئ فريق الاتحاد على فوزه بلقب الدوري الليبي، وحظا أوفر لفريق الأهلي طرابلس في منافسات قادمة، شكرا للاتحاد الليبي لكرة القدم على تنظيمه للموسم الرياضي بكل اقتدار”.

وتعهد الدبيبة بأن الدوري في الموسم المقبل لن يلعب خارج ليبيا، وسوف يتم دعم الأندية والبنية التحتية، وأضاف: “سنقدم الدعم لجميع الأندية وجميع الفئات، وسنحرص على إقامة دورات للحكام ودورات لحكام تقنية الفار، وإنشاء الملاعب الصغيرة في عدة مدن ليبية”.