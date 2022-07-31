الشلماني: رغم تهالك البنية التحتية الرياضية وصلنا إلى ختام الدوري الممتاز

قال رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني في تصريحات صحافية اليوم الأحد ” وصلنا إلى ختام الدوري الممتاز رغم كل الصعوبات والمعوقات، أهمها الظروف التي تمر بها البلاد وتهالك البنية التحتية الرياضية “.

وأوضح أن الدوري السداسي لتحديد بطل المسابقة كان ناجحا وشهد منافسة قوية بين الفرق الستة

ولفت إلى أن التحكيم كان في غاية المهنية، وخاض الحكام المحليين تجربة ممتازة.

وذلك من خلال احتكاكهم بأفضل حكام من القارة الإفريقية والدول العربية.

بالإضافة إلى الطاقم التحكيمي الصربي للمباراة الفاصلة.

ونوه أن جهود كبيرة بذلت من كل الإدارات باتحاد كرة القدم لإنجاح مسابقة الدوري الممتاز لهذا الموسم.