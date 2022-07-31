نجوم اللثامة يتصدر المجموعة الأولى لكرة القدم الشاطئية

بنغازي 31 يوليو 2022 (وال) _ أسدل الستار مساء أمس السبت، على منافسات المجموعة الأولى لكرة القدم الشاطئية، في مباراة ترتيبية لمعرفة صاحب الترتيب الأول والثاني، وفك الشراكة بين فريقي (نجوم اللثامة ونجوم الأهلي).

هذا وفي مباراة قوية وندية بين الفريقين استطاع فريق نجوم اللثامة من الضفر بالنقاط والفوز بالمباراة واعتلاء الصدارة، بعد أن أنهى اللقاء لمصلحته في الشوط الإضافي، بنتيجة 5 أهداف مقابل 3 أهداف، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق.

و سجل أهداف فريق نجوم اللثامة، اللاعب وليد الشريف بثلاثة أهداف، ووليد الأوجلي وهاني المشيطي هدف لكل لاعب، بينما أهداف فريق نجوم الأهلي جاءت بأقدام اللاعب أيوب سعد بهدفين، وحسن بالخير بهدف وحيد.

وبهذه النتيجة يتأهل فريق نجوم اللثامة كأول المجموعة ونجوم الأهلي ثانياً.

وقد قاد هذا اللقاء طاقم تحكيم تكون من رافع الحوتي حكم أول، وحسين العجني حكم ثاني، وبشير السوسي حكم ثالث، ومحمد العبدلي حكم ميقاتي. (وال _ بنغازي) م ب

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