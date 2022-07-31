المحرر الرياضي بــ “وال” يحاور أصغر مدرب حراس مرمى لكرة القدم في ليبيا

بنغازي 31 يوليو 2022(وال)- قال مدرب حراس نادي الأهلي بنغازي ومنتخب بنغازي عبد السلام الفيتوري، إنه انطلق في مجال التدريب حراس المرمى في كرة القدم لم يتجاوز عمره 21 عامًا، وهو اليوم على مسافة قريبة من إتمام عشرة أعوام في التدريب.

بداية المسيرة

قال الفيتوري إن بدايته كانت في عام 2013 مع نادي الوحدة العربية حيث كانت أول تجربة يخوضها في دوري البراعم وفي عامه الثاني مع الوحدة العربية، شارك في منافسة “ندعم الاجيال” التي أقيمت بنادي النصر في بنغازي، تحصل خلالها فريق أشبال الوحدة العربية على المركز الرابع.

أبرز الإنجازات

وأضاف الفيتوري أنه من أبرز إنجازاته التي قام بها عندما كان في صفوف نادي الوحدة العربية؛ هي إعداد حارس المرمى طارق محمد الشيخي الذي أختاره عام 2013، وليصبح الآن حارس فريق الأول المشارك في الدوري الليبي الممتاز.

أبرز محطات وانتقالات

بعد إنهاء تجربته مع الوحدة العربية اتجه الفيتوري إلى نادي نجوم السلماني، حيث كانت له تجربة أخرى هناك؛ بإعتبار أنه كان لاعبًا في صفوف ذلك النادي، وصنف الفيتوري الحارس “حسين دلحيم” والحارس “بشير فكرون” كأفضل حارسي مرمى في نادي نجوم السلماني، حيث وصل كلاهما للمشاركة في الفريق الأول ونالا بإستحقاق شرف منافسات دوري الصعود.

تجارب مميزة

اتجه الفيتوري نحو نادي “النجمة”؛ ليبدأ تجربة جديدة، درّب خلالها حراس مرمى لفئات الأشبال والأواسط والأمال، لينتقل بعد ذلك لصفوف نادي بنغازي الجديدة مدربًا لحراسه، ويؤكد الفيتوري أن تجربته مع الأخير لم تكن طويلة، حيث أنه ألغى تعاقده مع نادي بنغازي الجديدة لأسباب وضروف وصفها بالخاصة.

تعاقده مع الأهلي

ويتحدث الفيتوري إنه عُرض عليه أن يكون مدربًا للحراس في نادي الأهلي عام 2018، وبالفعل وافق على هذا العرض ليبدأ في تدريب حراس المرمى في نادي الأهلي، تحصل خلال مسيرته طيلة أربعة أعوام على 5 بطولات، وهي بطولتين للناشيئن، وبطولة براعم، وبطولة أشبال، وأخرى للأواسط.

رخصة ودورات

ويوضح الفيتوري أن عدد الرخص التي تحصل عليها في مجال تدريب حراس المرمى، وهي رخصة الاتحاد الإفريقي، ورخصة من الاتحاد العربي، إضافة إلى 7 دورات في هذا المجال.

ويختتم الفيتوري حديثه بالشكر لمدربه ومعلمه الأول “محمد البوسيفي” الذي تعلم منه أساسيات التدريب، واكتسابه لخبرة تقارب 10 أعوام في مجال التدريب. (وال) ع م/ ر ت

حوار| عبد السلام شقلبان

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