فريق نجوم النصر يتصدر المجموعة الثانية لدوري كرة القدم الشاطئية   

بنغازي 01 أغسطس 2022 (وال) _ تصدر فريق نجوم النصر المجموعة الثانية لكرة القدم الشاطئية، وذلك بعد تغلبه مساء أمس الأحد على فريق نجوم التحدي، في مباراة مثيرة شهدت فيها المتعة الكروية، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

سجل أهداف النصر اللاعب امحمد العماري هدفين، وأحمد الرقيعي وحسين البدري لكل منهما هدف وحيد، بينما أهداف التحدي جاءت من أقدام اللاعبين أسامة الدالي ورواد الهوش وسليمان بالرحيم.

هذا وقد قاد اللقاء طاقم تحكيمي تكون من سالم المراكبي حكم أول، وحسين العجني حكم ثاني، و أيوب الفرجاني حكم ثالث، ومنذر العبيدي حكم ميقاتي. (وال _ بنغازي) م ب

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