بعد مغادرته أسوار النادي .. الجويني يطالب بالإعتذار لجمهور الاهلي 

بنغازي 02 أغسطس 2022 (وال) _ طالب لاعب نادي الأهلي بنغازي التونسي (هيثم الجويني) عبر صفحته الرسمية “فيسبوك”، بالإعتذار إلى جمهور الأهلي بنغازي، لعدم تقديم الفريق المستوى المطلوب في منافسات الدوري الممتاز، وذلك بعد انتهاء عقده ومغادرته أسوار النادي.

وذكر الجويني بأن طموحات النادي كانت كبيرة لنيل البطولة والحصول على مشاركة أفريقيا، ولكن للأسف لم يتم التوفيق، وأن اللاعبين كان لديهم العزم لإدخال الفرحة والبهجة لمدينة بنغازي، ولكن لعدة أسباب خارجة عن السيطرة، جعلت الفريق يقدم هذا المستوى، ولكن لم أبخل حتى بقطرة عرق واحدة من أجل نادي الأهلي وجمهوره.

وختاماً، قدم جويني شكره لمدينة بنغازي وأهالي المدينة، على حسن استقباله، متمني التوفيق للنادي وجمهوره. (وال _ بنغازي) م ب

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