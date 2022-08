استعدادا للموسم الجديد وقع نادي السويحلي مع ثلاثة لاعبين دفعة واحدة وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

حيث وقع مع المهاجم الكونغولي بكاكي، قادما من صفوف الاتحاد المصراتي في صفقة انتقال حر كما تم توقيع عقد متوسط الميدان اليافع “عبد الرحمن القداري، وأيضا تقديم اللاعب الشاب عبد الله بن غزي يوقع عقد انضمامه، ليصبح رسميا لاعبا للفريق الأول للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

ويأتي ذلك في إطار استعدادات السويحلي للموسم القادم، من أجل تحقيق أفضل نتيجة والمنافسة على اللقب.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post نادي السويحلي يدعم صفوف الفريق الأول بثلاثة لاعبين appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار