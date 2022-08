تعاقد نادي نجوم اجدابيا مع المدرب التونسي المخضرم عمر الذيب، لتولي مهام تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي نجوم اجدابيا صورا بعد التعاقد مع عمر الذيب حيث يأتي ذلك ضمن استعدادات الفريق لبداية الموسم الرياضي الجديد، والعمل على العودة للدوري الممتاز لكرة القدم، بعد الهبوط في الموسم الماضي إلى الدرجة الأولى.

