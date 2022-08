مشاركة أفريقية وعربية منتطرة لفريق الأهلي طرابلس لكرة اليد

قال سيف أسعد مدير لعبة كرة اليد بنادي الأهلي طرابلس لقناة ليبيا الأحرار إن النادي راسل الاتحادين الأفريقي والعربي بخصوص مشاركة الفريق الأول لكرة اليد في البطولتين.

وأضاف مدير لعبة كرة اليد بنادي الاهلي أنه تمت الموافقة من قبل الاتحادين الأفريقي والعربي بخصوص المشاركة مضيفا أن النادي ينتظر دعم وزارة الرياضة من أجل تمثيل ليبيا في البطولتين.

يذكر أن البطولة العربية ستقام بتونس في السابع عشر من شهر سبتمبر القادم.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

