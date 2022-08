منتخبنا الوطني للجودو يواصل معسكره التدريبي بتونس

يواصل المنتخب الوطني للجودو معسكره التدريبي بتونس والذي يقام بإشراف وتنظيم الاتحاد التونسي وبمشاركة منتخبات ليبيا وتونس والجزائر.

وسيتواصل معسكر المنتخب الوطني للجودو لمدة أسبوع قبل العودة من جديد إلى الوطن لاستئناف التحضيرات استعدادا للموسم الجديد وقادم الاستحقاقات.

يذكر أن بعثة منتخبنا الوطني يقودها المدرب التونسي عادل قيراط، الذي عاد لتدريب المنتخب الوطني ويضم المعسكر سبعة رياضيين هم محمد اللافي وأحمد شنينه وأحمد سعيد العجمي ومصطفى بن عيسى وميلود عمار وخالد عمار وطارق أبوشاقور.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

