توجهت بعثة المنتخب الوطني للتايكوندو للأواسط صوب العاصمة البلغارية صوفيا، استعدادا للمشاركة في بطولة العالم.

وضمت البعثة الرياضي عبد الرحمن القاضي المشارك بوزن 55 كغ، وأحمد الشبلي المشارك بوزن 48 كغ وبإشراف المدرب الوطني “محمد طليش ويسعى منتخبنا الوطني لتقديم مستوى جيد في البطولة والمنافسة على إحدى القلائد الملونة.

