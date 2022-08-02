تأهل فريق التحدي لكرة القدم الشاطئية للمباراة النهائية

بنغازي 02 أغسطس 2022 (وال) -تأهل فريق نجوم التحدي لكرة القدم الشاطئية إلى المباراة النهائية بعد أن تفوق على صاحب الضيافة والأرض فريق نجوم اللثامة، في مباراة قوية وندية من الطرفين، وسط تشجيع الجماهير التي كانت تشجع الفريقين بروح حماسية.

وانتهى اللقاء بنتيجة سبعة أهداف مقابل خمسة، سجل لفهود التحدي كلا من رواد الهوش ثلاثة أهداف، وعبد الله الدالي وسليمان بالرحيم عدد (2) من الأهداف.

بينما أهداف نجوم اللثامة جاءت بأقدام إبراهيم الفيتوري ووليد الأوجلي، لكل منهما عدد (2) من الأهداف، وخالد الأوجلي بهدف وحيد.

وبعد فرحة الفوز التقت وكالة الأنباء الليبية مع مدرب فريق الفهود سليمان مومه والذي قال “نشكر اللجنة المنظمة على هذه البطولة الرائعة، وأما بالنسبة للفريق فكان لكل الاعبين بصمتهم على أرض الملعب، بالرغم من أن الفريق المنافس كان ندا قويا، ولكن بالعزيمة والروح القوية للفريق استطعنا من الفوز والتأهل للمباراة النهائية”.

أما طاقم التحكيم فتكون من عصام الترهوني حكم أول، ورافع الحوتي حكم ثان، وسالم المراكبي حكم ثالث، وحسين العجني حكم ميقاتي.(وال بنغازي) م ع / س خ.

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