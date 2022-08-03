استقالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الأخضر

البيضاء 03 أغسطس 2022 (وال) _ تقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الأخضر الرياضي أمس الثلاثاء باستقالة جماعية، وذلك في بيان لهم عبر صفحتهم الرسمية “فيسبوك”.

وذكر أعضاء المجلس في البيان: أن النادي هو البيت والملاذ الذي تربينا على حبه وتشجيعه، متعلقين به وبكل تفاصيله، وكان حلمنا دائماً أن يكون على منصات التتويج، والذي كان دائماً قاب قوسين أو أدنى.

وتابع البيان: نحن كمجلس إدارة حملنا على عاتقنا حلم مدينة بأكملها وطموحات شعب، ساعين بكل جهد وتفاني ليكون نادي الأخضر في مكانه الطبيعي المعهود، كاسبين ثقة الجميع و مقدمين نموذجاً متكاملاً رياضيا وإدارياً وتطورا في البنية التحتية، محظيين من خلاله بدعم جماهيري من الخضراوية التي كانت الداعم الأول والأخير لنا.

وفي ختام البيان، قدم رئيس وأعضاء المجلس شكرهم لمن قدم لهم يد العون والمشورة والمساندة والدعم، و إلى الكوادر الرياضية والإدارية والطبية، وكل العاملين بهذه المؤسسة، والذين كانوا على قدر كبير من المسؤولية. (وال _ البيضاء) م ب

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