البدء في فك أبراج إنارة ملعب طرابلس الدولي

بدأت الشركة المنفذة لصيانة ملعب طرابلس في معالجة الخرسانات المتهالكة داخل الملعب و فك أبراج الإنارة والشاشات الرئيسية الموجودة فوق مدرجات الملعب.

حيث تواصل الشركة الذي تعمل على تطوير ملعب طرابلس الدولي أعمال الصيانة المكلفة بها لتجهيز لاستضافة المباريات في الفترة المقبلة.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي المهام التي تركز عليها في الوقت الحالي لتطوير الملعب وصيانته منها أعمال العلاجات الخرسانية بالإضافة لإزالة البلاطات المتضررة الخاصة بأماكن الجمهور، مع استمرار العمل في السور المحيط بالملعب.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

