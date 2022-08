استقالة مجلس إدارة نادي الأخضر بعد عدم الفوز بلقب الدوري

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الأخضر بيانا تقدم فيه مجلس إدارة النادي برئاسة أنس الحمري باستقالاتهم من مناصبهم.

وجاء في البيان أن سبب الاستقالة هو عدم تحقيق الفريق الأول لكرة القدم لقب الدوري الممتاز لهذا الموسم.

وقرر مجلس الإدارة فسح المجال لأبناء الأخضر لتولي المهمة لقيادة النادي والعمل على تحقيق الألقاب والبطولات في مختلف الألعاب في الموسم المقبل.

يذكر أن الأخضر قد حصد المركز الثالث في ختام الدوري السداسي محققا التأهل للمشاركة لبطولة الكونفدرالية.

