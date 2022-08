تقام مساء اليوم مباراتا الدور النصف النهائي لكأس ليبيا لكرة القدم داخل الصالات.

المباراتان اللتان ستقامان على أرضية قاعة مصراتة للألعاب الرياضية تجمع في المباراة الأولى الاتحاد والبراق، وتجمع الثانية السويحلي والخور، وستقام المباراة النهائية الجمعة المقبل عند الساعة السابعة مساء.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

