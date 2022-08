حدد الاتحاد الليبي للكرة الطائرة الخامس عشر من شهر أكتوبر المقبل موعدا لانطلاق مسابقاته الجديدة.

وسيشارك في بطولة الموسم الرياضي 2022 / 2023، عدد 12 فريقًا وستحدد لجنة المسابقات فيما بعد آلية تنظيم البطولة.

يذكر أن السويحلي توج الموسم بالبطولة العاشرة في تاريخه بينما توج الأهلي طرابلس بلقب كأس ليبيا للكرة الطائرة.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

