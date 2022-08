منتخبنا الوطني للكرة الطائرة يواصل استعداده لبطولة أفريقيا

يواصل منتخبنا الوطني للكرة الطائرة تحت 21 سنة استعداداته للمشاركة في بطولة أفريقيا المقبلة والمؤهلة لكأس العالم.

وتحتضن قاعة نادي السويحلي تدريبات فرسان الطائرة بقيادة المدرب التونسي عامر نصراوي والمساعدين رمزي أبوشعالة ويوسف بركة.

يذكر أن تونس تستضيف بطولة أمم أفريقيا للكرة الطائرة تحت 21 عامًا خلال الفترة من 13 إلى 23 أغسطس الجاري لتحديد المتأهلين من القارة الإفريقية إلى كأس العالم.

