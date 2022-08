أعلن طارق مخلوف مدرب المنتخب الوطني للقوة البدنية قائمة المنتخب الوطني للقوة البدنية المشارك في البطولة الأفريقية المقبلة.

واختار مخلوف 12 رياضيًا من كل الفئات الى قائمة المنتخب التي تستعد للمشاركة في البطولة وذلك من أجل الفوز بالقلائد الملونة ومن المقرر أن تنطلق بطولة أفريقيا للقوة البدنية في شهر سبتمبر المقبل في المملكة المغربية.

