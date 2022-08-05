بنغازي.. تنظيم اليوم الرياضي لألعاب القوى

بنغازي 05 أغسطس 2022 (وال) -نظم بمدينة بنغازي يوما رياضيا لألعاب القوى، وذلك ضمن البرنامج الصيفي للأولمبياد الخاص الليبي، وجاء تحت شعار (متطوعون لأجلهم)، وتضمنت التصفيات الرياضية في الألعاب الفردية، الذي أقيم بمضمار ألعاب القوى بالمدينة الرياضية.

وتضمن البرنامج الرياضي، الذي تم تنظيمه خلال اليومين الماضيين، مسابقات رمي الجلى، ومسابقات سباقات المضمار مثل سباقات المسافات القصيرة، وسباقات التتابع سباقات الجري والمشي، واختتم اللقاء الرياضي بأنشطة ترفيهيه وأناشيد، بمشاركة أكثر من (80) رياضي ومدرب ومتطوع.(وال بنغازي) ه ع / س خ.

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