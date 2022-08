فريق الأهلـي طرابلـس يشـارك في البطـولة العربـية بتونـس

أعلن الاتحاد العربي لكرة اليد الخميس مشاركة فريقِ الأهلي طرابلس في البطولةِ العربيّةِ التي ستقام في تونس في الفترة من السابع عشر إلى السابعِ والعشرين من سبتمبر القادم.

وكان الاتحاد العربي لكرةِ اليد قد أعلن عن مشاركةِ عددٍ من الفرقِ في البطولةِ على غرارِ الكويت الكويتي و الشارقة الإماراتي و الترجي التونسي و الإفريقي التونسي و الزمالك المصري و الصفا السعودي و وفاق عين التوتة الجزائري و هلال الناظور المغربي والسالمية الكويتي والأهلي طرابلس من ليبيا.

يشار إلى أنَّ فريقَ الأهلي طرابلس كان قد توِّج بلقب كأس ليبيا الموسمَ الماضي بعد فوزِهِ على فريقِ الهلال.

