لجنة التحكيـم العـامة تبدأ التحضيـر المبـكر للموسـم الجديـد

حددت لجنة التحكيمِ العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم مواعيد الاختبارات الطبيّة والبدنية للحكّام استعدادا لانطلاقِ الموسمِ القادم من الدوري الممتاز

اللجنة قرّرت أن تبدأَ الاختبارات الطبيّة للحكامِ في منطقتي طرابلس ومصراتة يوم السادسِ من سبتمبر، فيما سيكونُ الاختبار البدني يومَ السابعِ من الشهرِ نفسه بمضمارِ ألعاب القوى بطرابلس، فيما تمَّ تحديد يومي الثامنِ والتّاسعِ من سبتمبر موعدًا لاختبارات حكّام بنغازي وخليجِ سرت والجبل الأخضر، واستقرّت اللجنةُ على اختبارات حكّام المنطقة الجنوبيّة بتاريخِ الحادي عشرَ والثاني عشر من سبتمبر القادم.

