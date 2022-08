منتخـب الشبـاب للجـودو يواصـل تدريبـاته بتـونـس

اختتمَ المنتخب الوطني للجودو لفئتي الشباب والكبار التحضيرات في المعسكرِ الخارجي بتونس استعدادا للمشاركات الخارجية القادمة بتنظيم ورعاية الاتحاد التونسي وبمشاركة عربية.

المنتخب بعد عشرة أيامٍ من التركيزِ على الجانبين الذهني والبدني بإشراف المدربِ التونسي عادل قيراط يصل إلى ليبيا الجمعة بعد أن تنافس مع منتخبات العراقِ والجزائر وتونس البلد المستضيف، المعسكر كان بإشراف الجامعة التونسية للجودو لزيادة الاحتكاك وإجراء العديد من المباريات للوقوف على المستوى الفني لكل المنتخبات.

