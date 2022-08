تحديد مواعيـد بطـولات الفئـات السنيـة في الكـرة الطـائرة

خاطب الاتحاد الليبي للكرة الطائرة الاتحادات الفرعيّة التابعة له بخصوص نهائيّات بطولتي الدوري والكأسِ لفئتي تحت سبع عشرة وأربعَ عشرة سنة خلال الموسم الجديد.

الاجتماع الفني لنهائيّات ليبيا لبطولتَيْ الدوري والكأسِ تحت سبع عشرة سنة سيقام في مدينة بنغازي يوم الخامسِ والعشرين من سبتمبر المقبل وانطلاق النهائيّاتِ ستكون يوم السادسِ والعشرين من الشهرِ نفسه، أما بالنسبة

لنهائيّات الدوري والكأس تحت أربع عشرة سنة ستقام أيضا في بنغازي بتاريخِ العشرين من أغسطس الجاري.

يشار إلى أنَّ الاتحادَ الليبي للكرةِ الطائرة حدد تاريخ الخامسَ عشرَ من أغسطس آخـر موعد لتأكيد المشاركات في هاتين البطولتين.

