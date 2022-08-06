مراسل “وال”: النصر يتوّج ببطولة اللثامة لكرة القدم الشاطئية

بنغازي 06 أغسطس 2022 (وال)- توّج فريق نجوم النصر ببطولة دوري اللثامة لكرة القدم الشاطئية، عقب تفوقه على نجوم التحدي في مباراة مثيرة ومجنونة منذ إنطلاقتها، وسط حضور جماهيري كبير تغنى لتشجيع الفريقين في أجواء حماسية رائعة.

هذا وقد انتهى الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت مساء الجمعة في أشواطها الثلاثة بالتعادل الإيجابي بنتيجة أربعة أهداف لكل فريق، ليحتكم الفريقين بوقت إضافي مدته ثلاث دقائق، ليتمكن فريق نجوم النصر من تسجيل هدف الفوز وإنهاء اللقاء لمصلحته ويتوّج بذلك بطلا للدوري.

وقد سجل أهداف نجوم النصر سيف الدين السعيطي، والحمد الرقيعي؛ لكل منهما هدفين، وأيمن أوريث هدف وحيد، وأهداف نجوم التحدي جاءت بأقدام علي سلامة، ورواد الحوش لكل منهما هدفين.

اللقاء قاده طاقم تحكيم تكون من رافع الحوتي حكم أول، ومفتاح الفارسي حكم ثاني، وسالم المراكبي حكم ثالث، والميقاتي عصام الترهوني.

في نهاية ختام البطولة؛ تم توزيع الجوائز على هداف البطولة التي تحصل عليها لاعب نجوم التحدي رواد الهوش، وأفضل لاعب كذلك من نصيب فريق نجوم التحدي لاعب علي سلامة.

ونوه منظم البطولة وليد الشريف في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية؛ لجهود كل من ساهم في إنجاح البطولة التي لاقت أستحسان حضورجماهيري كبير منذ اليوم الأول.

وقال الشريف إن البطولة شاركت فيها ثمانية فرق، تنافست فيها على البطولة وقسمت على مجموعتين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ملعب البطولة أصبح معتمدا رسميا من قبل بلدية بنغازي، لإقامة عليه المباريات والبطولات، وكذلك بإمكانية المنتخب الليبي لكرة القدم الشاطئية أن يقيم عليه معسكرات وبطولات. (وال) م ب/ ر ت

كتب| مصطفى بوغرارة

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