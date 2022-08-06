مراسل “وال”: الاتحاد الليبي للملاكمة يُشارك في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي بالقاهرة

القاهرة 06 أغسطس 2022 (وال)- شارك نائب رئيس الاتحاد الليبي للملاكمة – مدير المنتخبات الوطنية فرج البدين في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للملاكمة بالقاهرة.

وقال البدين “الذي يترأس الوفد الليبي” – لمراسل “وال” – إن الاجتماع أقيم مساء الجمعة على هامش البطولة العربية المقامة حاليًا في الجارة، مضيفًا أنه تم خلاله اعتماد محضر الاجتماع السابق؛ التي نص فيها على اختيار تشكيل لجان للاتحاد وتسمية رؤسائها، وكذلك اعتماد البطولات التي ستقام للاتحاد.

وأشار البدين إلى أن الاجتماع خلص إلى تعيين السوري محمد كامل شبيب رئيسًا للجنة العليا، واللبناني محمد خليل رئيسًا للجنة الحكام، والجزائري احترم مولود رئيسًا للجنة المدربين، والمغربي مراد بسباسي للجنة الأنشطة والبرامج، والسعودية رشا الخميسي رئيسًا للجنة المرأة، واليمني شوقي البكاري رئيسًا للجنة الإعلامية، والفلسطيني وائل محمد رئيسًا للجنة التشريعية والقانونية، والإماراتي محمد بوخاطر رئيسًا للجنة القدامى للملاكمة.

وأوضح البدين أن الاتحاد العربي للعبة اشترط على الأعضاء الذين تم اختيارهم، بإرسال السيرة الذاتية لهم في موعد أقصاه قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى اعتماد البطولات للاتحاد العربي، وستكون بكورة أنشطته البطولة العربية الأولى للأندية التي ستُقام في الخامس من سبتمبر المقبل، وكذلك البطولة العربية للشباب التي ستُقام في منصف شهر نوفمبر، وأيضًا بطولة كأس محمد الخامس في نهاية شهر نوفمبر، والبطولة الدولية للشباب في مصر في شهر فبراير 2023، وختامًا بطولة السيدات التي ستُقام عام 2023 في السعودية.

وذكر البدين أنه في ختام الاجتماع؛ تم عرض على أي دولة ترغب في استضافة أي نشاط للاتحاد التقدم بذلك؛ حيث تقدمت دولة فلسطين وأنه كان يرغب ليبيا في استضافة أي نشاط، إلا أنه التزمت الصمت لعدم قدرة وزارة الرياضة أو اللجنة الأولمبية أو الاتحاد اللعبة في التنظيم بسبب أمور مالية، بحسب قوله. (وال) م ب/ ر ت

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