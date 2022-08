تجرى يوم الثلاثاء المقبل قرعة الدور التمهيدي لمسابقتَي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية بالعاصمة المصرية القاهرة.

القرعة التي كان من المقرر أن تقام غدا الاثنين بعد تأجيلها إلى الثلاثاء دون ذكر الأسباب.

ومن المنتظر أن تقام مرحلة الذهاب ما بين 9 و11 سبتمبر، في حين ستلعب مرحلة الإياب ما بين الـ16 والـ18 من الشهر ذاته.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

